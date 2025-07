Prime pagine: “La freccia di Max”, “Lookman, palla al fondo”

Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, 23 luglio

La Gazzetta dello Sport apre con la chiusura della trattativa tra Milan e Brighton per Estupinian, atteso in tournèe con i rossoneri. Spazio poi per Molina-Juventus, l’esordio del Napoli e la situazione legata a Calhanoglu.

Il Corriere dello Sport apre con la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Spazio poi per Grealish accostato al Napoli, per l’Italia femminile e per altre operazione che riguardano Inter e Juventus.

Infine, Tuttosport dedica spazio a Joao Mario, terzino accostato alla Juventus. Spazio poi per la sconfitta dell’Italia femminile agli Europei e per il Torino di Baroni.