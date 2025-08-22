Prime Pagine: “Inter Diouf nel motore”; “Conte vuole il sì di Hojlund”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 22 agosto
La Gazzetta dello Sport apre dedicando molto spazio al nuovo acquisto a sorpresa dell’Inter. Sul centrocampista del Lens c’era anche il Napoli ma i nerazzurri in poche ore hanno chiuso la trattativa.
Il Corriere dello Sport si concentra invece sulla ricerca del Napoli del nuovo attaccante per sostituire l’infortunato Lukaku. Il casting continua, con Hojlund che però ora è diventato la prima scelta di Antonio Conte.
Tuttosport, invece, continua a insistere con il nome di Zhegrova in orbita Juventus.