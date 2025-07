Prime pagine: “Milan in volo da te”; “Lookman chi la spunta”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, lunedì 21 luglio.

La Gazzetta dello Sport apre con la trattativa Jashari-Milan ed Estupinan-Milan. Max Allegri vuole i due acquisti in tempo per la tournée estiva in Asia. Tare è al lavoro per accontentarlo. Per il resto, Sinner salta il Master 1000 di Toronto e l’Inter si prepara all’arrembaggio per Ademola Lookman.

Il Corriere dello Sport invece rimane sempre sul duello tra Inter e Napoli per Lookman. Gli azzurri sono in agguato, con la trattativa possibile se Raspadori esce. A cornice, muro Juve per Khephren Thuram, Milan-Estupinan, Ferguson-Roma, le novità in casa Lazio.

Tuttosport, infine, apre con la trattativa Sancho-Juve. I fondi arrivano dalle cessioni di Weah al Marsiglia e di Mbangula al Werder Brema. Spazio poi al nuovo portiere del Torino e all’infinita trattativa Osimhen-Galatasaray e Wesley-Roma.