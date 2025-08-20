Prime pagine: “Hojlund, scatto Milan”; “Zhegrova ha detto sì”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 20 agosto.
La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla trattativa tra Rasmus Hojlund e il Milan. Spazio anche a Jannik Sinner, pronto a tornare in campo.
Il Corriere dello Sport apre con una lunga intervista a Edin Dzeko, tornato in Italia dopo due stagioni al Fenerbahce.
Nella prima pagina di Tuttosport, invece, spazio al mercato della Juventus e alla trattativa per Zhegrova. Anche il Torino è attivo sul mercato, con Nicolussi Caviglia che potrebbe essere il rinforzo giusto per la squadra di Marco Baroni