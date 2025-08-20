Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Hojlund, scatto Milan”; “Zhegrova ha detto sì”

Redazione 20 Agosto 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 20 agosto.

Gazzetta dello Sport, 20 agosto 2025
Gazzetta dello Sport, 20 agosto 2025

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla trattativa tra Rasmus Hojlund e il Milan. Spazio anche a Jannik Sinner, pronto a tornare in campo.

Corriere dello Sport, 20 agosto 2025
Corriere dello Sport, 20 agosto 2025

Il Corriere dello Sport apre con una lunga intervista a Edin Dzeko, tornato in Italia dopo due stagioni al Fenerbahce.

Tuttosport, 20 agosto 2025
Tuttosport, 20 agosto 2025

Nella prima pagina di Tuttosport, invece, spazio al mercato della Juventus e alla trattativa per Zhegrova. Anche il Torino è attivo sul mercato, con Nicolussi Caviglia che potrebbe essere il rinforzo giusto per la squadra di Marco Baroni