Prime pagine: “Sorprese del Diavolo”; “Conte sfida Conte”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, sabato 19 luglio.

La Gazzetta dello Sport apre con “Sorprese del Diavolo”, titolando sul Milan e la volontà della ricerca di un terzino per il post Theo. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera spicca quello di Estupinan del Brighton. Per l’attacco si guarda anche in casa Juve e spunta il nome di Vlahovic.

Il Corriere dello Sport apre con “Conte sfida Conte”. Nella giornata di ieri infatti c’è stata la conferenza dell’allenatore azzurro direttamente dal ritiro estivo di Dimaro. In un riquadro in basso, il blitz del Milan in Spagna per accertarsi con dei controlli propedeutici delle condizioni di Pubill dell’Almeria.

Tuttosport apre con “Mourinho ci riprova”, con la volontà del suo Fenerbahce di provare a portare in Turchia Dusan Vlahovic.