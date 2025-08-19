Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Lukaku cambia tutto”; “Højlund entra il Napoli”

Redazione 19 Agosto 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 19 agosto

La Gazzetta dello Sport apre con l’infortunio di Lukaku e i tempi di recupero dell’attaccante. A seguire, c’è spazio anche per Sinner e Lookman.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli. Ma non solo: Bailey, infatti, si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma.

Tuttosport apre con il Torino che ha superato il Modena in Coppa Italia. C’è anche la Juventus che è al lavoro per Kolo Muani.