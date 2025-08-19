Prime pagine: “Lukaku cambia tutto”; “Højlund entra il Napoli”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 19 agosto
La Gazzetta dello Sport apre con l’infortunio di Lukaku e i tempi di recupero dell’attaccante. A seguire, c’è spazio anche per Sinner e Lookman.
Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli. Ma non solo: Bailey, infatti, si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma.
Tuttosport apre con il Torino che ha superato il Modena in Coppa Italia. C’è anche la Juventus che è al lavoro per Kolo Muani.