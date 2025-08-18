Prime pagine: “Profumo di Milan”, “Juve, svolta Zhegrova”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi che si possono trovare in edicola nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan in Coppa Italia per 2-0 contro il Bari. Spazio poi per il mercato dei rossoneri e per la situazione legata all’infortunio rimediato da Leao ma anche da Lukaku con il Napoli. Si legge inoltre del mercato di Inter, Juventus, Roma e Atalanta.

Tuttosport dedica spazio al nuovo nome accostato alla Juventus, quello di Zhegrova, oltre alla situazione legata a Kolo Muani. Si legge poi di Inter, Milan e del Torino, che esordirà in Coppa Italia contro il Modena.

Sul Corriere dello Sport si legge sempre di Zhegrova, esterno del Lille accostato alla Juventus. Inoltre, in prima pagina ci sono l’infortunio di Lukaku e il Milan vincitore in Coppa Italia. Spazio per poi il mercato di Inter, Roma e del Como, che vuole arrivare a Laporte, difensore ex Barcellona.