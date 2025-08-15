Prime Pagine: “Inter, ecco Koné”; “Juventus, EkKolo”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, venerdì 15 agosto.
La Gazzetta dello Sport apre con l’asse Inter-Roma per Manu Koné. Spazio in apertura anche per l’infortunio di Lukaku.
Tuttosport dedica il titolo della prima pagina al ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Spazio anche al contratto del Torino per Asllani e l’inizio di Coppa Italia, Liga, Ligue 1 e Premier League.
Il Corriere dello Sport apre con la mossa dell’Inter per Manu Koné. Il quotidiano riporta in prima pagina anche il sondaggio della Juventus per Chukwuemeka del Chelsea e l’idea Diouf del Napoli.