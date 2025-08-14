Prime Pagine: “Colpi Scudetto”; “La Juve fischia Dusan”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, giovedì 14 agosto.
Spazio al mercato dell’Inter per la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Dagli obiettivi in difesa alla situazione Lookman. Vittoria di Jannik Sinner nella notte di Cincinnati, oggi i quarti di finale.
Il Corriere dello Sport torna sui fischi a Dusan Vlahovic nell’amichevole contro la Next Gen. Spazio alla rimonta del PSG nella Supercoppa Europea.
Anche Tuttosport dedica la prima pagina ai fischi dei tifosi bianconeri verso Dusan Vlahovic nella sfida contro la Next Gen. Spazio al mercato del Torino, con i nomi di Asllani e Oristanio possibili rinforzi per Baroni