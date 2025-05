Prime Pagine: “All’ultimo gol”; “Ranieri, una furia”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 13 maggio 2025

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla corsa scudetto tra il Napoli e l’Inter.

“Ranieri, una furia”; titola così il Corriere dello Sport: il riferimento è alla sconfitta della Roma rimediata contro l’Atalanta. Spazio anche alla finale di Coppa Italia Frecciarossa tra il Milan e il Bologna.

TuttoSport si concentra sulla vittoria dell’Atalanta raggiunta contro la Roma. La Juventus è ancora in corsa per un posto in Champions League nella prossima stagione.