Prime pagine: “Faccia da Diavolo”; “Dusan e getta”

Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 13 agosto

Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione 2025/2026 di Serie A, con le squadre che terminano la preparazione e vogliono concludere al più presto le ultime operazioni di calciomercato.

Prima, però, c’è la Supercoppa Europea. A Udine, si affrontano PSG e Tottenham in una sfida che ha già cominciato a far parlare di sé grazie all’esclusione dai convocati di Gianluigi Donnarumma, che ha rotto con i parigini e dovrà trovarsi una nuova squadra.

La Gazzetta dello Sport apre con un focus sull’attaccante del Milan. Se Gimenez prova a convincere Allegri per la titolarità, anche Hojlund apre al ai rossoneri e potrebbe lasciare lo United. In alto, spazio a Sinner che torna in campo a Cincinnati, mentre ai lati Donnarumma, il punto sull’Inter dopo l’amichevole con il Monza, l’intervista a Vagnati e il nuovo ruolo di Koopmeiners con Tudor.

“Dusan e getta”, invece, è il titolo scelto dal Corriere dello Sport. Il serbo è in uscita dalla Juventus ma continua a fare muro e a non accettare le eventuali destinazioni, anche dall’Inghilterra. Sarà quindi addio a fine agosto alle sue condizioni, o nel 2026 a parametro zero. Spazio poi a Guti-Napoli, e poi ai lati alle altre varie squadre come Inter, Roma, Bologna e Milan.

Tuttosport, infine, apre con il punto sulla Juventus. Amichevole in famiglia allo Stadium davanti a 30 mila persone, con attenzione a Kenan Yildiz. Per quanto riguarda il Torino, invece, tutto su Asllani, che rimane in uscita dall’Inter ma solo a determinate condizioni.