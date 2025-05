Prime pagine: “Scudetto è l’ora”; “Juve rossi di rabbia”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 11 maggio 2025

La Gazzetta dello Sport presenta in alto il duello Scudetto tra Napoli e Inter che giocheranno domenica contro Genoa e Torino. Ampio spazio al rientro in campo di Jannik Sinner dopo tre mesi di squalifica.

Tuttosport (screen)

Cuore Sinner «Che bello!» il titolo in alto di Tuttosport che dedica la parte centrale della prima pagina all’episodio dell’espulsione di Kalulu nel corso di Lazio 1-1 Juventus.

Il Corriere dello Sport (screen)

“Solo Kuore” il titolo centrale de Il Corriere dello Sport in riferimento alla rete di Kolo Muani che aveva portato i bianconeri in vantaggio nel primo tempo contro la Lazio, prima del pareggio di Vecino in extremis. Inzaghi: “No, non è finita” e Conte: “Scudetto il resto è noia” le dichiarazioni pre partita dei due allenatori di Inter e Napoli.