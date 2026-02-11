Prime pagine: “Mito d’oro”; “Vlahovic, non è finita”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026.
La Gazzetta dello Sport dedica quasi tutta la sua prima pagina all’ultima giornata dell’Italia nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, celebrando la medaglia d’oro di Arianna Fontana nello short track e il bronzo di Constantini-Mosaner nel curling. Spazio anche al calcio, con la Coppa Italia e l’eliminazione del Napoli per mano del Como.
Anche Tuttosport apre con le Olimpiadi in taglio alto. Per quanto riguarda il calcio, spazio a un’intervista con Koni De Winter del Milan, oltre a due voci su Juve e Toro. Per i bianconeri si parla di Ederson dell’Atalanta, per i granata di un clamoroso ritorno di Ivan Juric in panchina.
Il Corriere dello Sport si concentra sul tema del rinnovo di Dusan Vlahovic, riprendendo le parole del d.s. della Juventus Marco Ottolini a riguardo. Spazio anche alla Coppa Italia con la vittoria ai rigori del Como a Napoli e Bologna-Lazio di questa sera, oltre che alle Olimpiadi invernali.