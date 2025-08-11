Prime pagine: “Lookman: l’Inter dice stop”; “Juve bum bum!”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, lunedì 11 agosto
La Gazzetta dello Sport apre con “Lookman: l’Inter dice stop”. Niente rilancio dunque dei nerazzurri per l’attaccante dell’Atalanta: in agguato resta il Napoli. Taglio laterale dedicato a De Winter che negli ultimi giorni è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa per sostituire Malick Thiaw.
Tuttosport apre invece con “Juve bum bum”: i bianconeri hanno vinto l’amichevole contro il Dortmund giocata nella giornata di ieri. Decisiva la doppietta di Cambiaso: non basta il gol di Beier per i tedeschi.
“Sa di Juve” titola il Corriere dello Sport: con una doppietta di Cambiaso infatti la Juventus ha superato il Borussia Dortmund nell’amichevole giocata ieri.