Prime pagine – David: “Sogno un gol all’Inter”; “Yildiz-Lautaro, il più forte è…”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva di Jonathan David nella settimana che porta al Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Spazio poi a Milan e Napoli.
Tuttosport apre con il Derby d’Italia in programma sabato 13 settembre alle ore 18: una sfida nella sfida, anche tra numeri 10. Da una parte Yildiz, dall’altra Lautaro.
Non solo Juventus-Inter. Il Corriere dello Sport parla anche di Napoli (in particolare di Hojlund) e della corsa al Mondiale dell’Italia, con i playoff sempre più vicini dopo la goleada della Norvegia contro la Moldavia.