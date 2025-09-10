Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine – David: “Sogno un gol all’Inter”; “Yildiz-Lautaro, il più forte è…”

Redazione 10 Settembre 2025

Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre 2025

gazzetta-dello-sport-prima-pagina-gpo-interna (1)
Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva di Jonathan David nella settimana che porta al Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Spazio poi a Milan e Napoli.

tuttosport-prima-pagina-gpo-interna (1)
Tuttosport

Tuttosport apre con il Derby d’Italia in programma sabato 13 settembre alle ore 18: una sfida nella sfida, anche tra numeri 10. Da una parte Yildiz, dall’altra Lautaro.

corriere-dello-sport-prima-pagina-gpo-interna (1)
Corriere dello Sport

Non solo Juventus-Inter. Il Corriere dello Sport parla anche di Napoli (in particolare di Hojlund) e della corsa al Mondiale dell’Italia, con i playoff sempre più vicini dopo la goleada della Norvegia contro la Moldavia.