Prime Pagine: “KDBOOM, il Napoli cresce”; “Milan, botti d’Allegria”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 10 agosto.

La Gazzetta dello Sport apre con l’amichevole vinta dal Milan e le novità di mercato rossonere. Dall’esordio di Jashari alla partenza di Thiaw, fino al possibile arrivo di Hojlund.

Tuttosport dedica la prima pagina alle parole dell’allenatore della Juventus Igor Tudor. In apertura anche la sconfitta per 3-0 del Torino contro il Valencia.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria del Napoli sul Girona per 3-2. Kevin De Bruyne è stato il protagonista della partita con una doppietta. In apertura anche la notta da Champions al “Barbera” di Palermo e le vittorie di Roma e Lazio rispettivamente contro Everton e Burnley.