Prestianni con la squadra in vista di Real Madrid-Benfica: l’argentino ha viaggiato con i compagni e ha partecipato all’allenamento

Nonostante lo stop cautelare imposto dall’UEFA per il presunto episodio di razzismo ai danni di Vinícius Júnior, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid si è visto regolarmente in campo Gianluca Prestianni.

L’argentino ha preso parte all’allenamento del Benfica insieme ai compagni, nonostante non possa essere impiegato nella gara valida per il ritorno dei playoff.

Una presenza che testimonia la volontà del club di fare gruppo in un momento delicato, tra tensioni extra-campo e un appuntamento europeo di grande prestigio.

Prestianni, pur indisponibile per il match, ha comunque viaggiato con la squadra verso Madrid, scelta che rafforza il senso di unità dello spogliatoio alla vigilia di una sfida ad altissima intensità.