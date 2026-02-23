Dopo quanto accaduto con Vinicius nella gara d’andata, Prestianni salta Real Madrid-Benfica: l’argentino è stato sospeso dall’UEFA

Niente reunion con Vinicius: Gianluca Prestianni non sarà a disposizione di José Mourinho per la sfida tra Real Madrid e Benfica, valida per il ritorno dei playoff di Champions League.

La decisione è stata presa dall’UEFA, che con un comunicato ufficiale ha annunciato di aver sospeso provvisoriamente il centrocampista argentino a seguito del possibile episodio di razzismo risalente alla gara d’andata di qualche giorno fa.

In quell’occasione, Prestianni si era avvicinato a Vinicius coprendosi la bocca con la maglia e rivolgendogli delle espressioni probabilmente razziste, con il brasiliano andato subito verso l’arbitro a segnalare il fatto.

Al ché il direttore di gara ha sospeso per qualche minuto in match, prima di far rientrare in campo le squadre. Le polemiche, però, sono proseguite nel post partita – con diversi tesserati Blancos che ai microfoni hanno condannato il gesto dell’argentino – e anche nei giorni successivi.

Caso Prestianni-Vinicius, il comunicato dell’UEFA

Il comunicato recita: “A seguito della nomina di un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA (EDI) per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF del 17 febbraio 2026, e su richiesta dell’EDI con una relazione provvisoria, la Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il Sig. Gianluca Prestianni per la prossima (1) partita di una competizione UEFA per club alla quale sarebbe altrimenti idoneo per la violazione, prima facie, dell’Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) relativa a un comportamento discriminatorio.

Ciò non pregiudica qualsiasi decisione che gli organi disciplinari UEFA possano successivamente adottare a seguito della conclusione dell’indagine in corso e della relativa presentazione agli organi disciplinari UEFA. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito”.