Il presidente della Federcalcio albanese Duka: “Super Viareggio Cup segno di amicizia con l’Italia”

La leggenda del calcio italiano Fulvio Collovati ha intervistato il presidente della Federazione calcistica albanese Armando Duka

Il calcio non è solo uno sport. La conferma arriva dalle parole del presidente della Federazione albanese Armando Duka. Il numero uno della Federcalcio è stato intervistato dalla leggenda Fulvio Collovati.

Duka ha esordito parlando della crescita del calcio in Albania: “Non so se ci sia un ingrediente segreto. Lavoriamo in maniera programmata seguendo il nostro progetto, investiamo sui terreni sportivi e nei giovani. C’è un lavoro di tutti, dalla Federazione al governo albanese. Lavoriamo tanto e abbiamo fame di successo. I risultati non sono casuali ma frutto del lavoro dei giocatori, dei tecnici, della comunità calcistica albanese. Tutti gli albanesi vogliono che la Nazionale faccia bene, è una cosa molto bella“.

Il presidente ha proseguito parlando dei prossimi impegni: “Il 4 dicembre giocheremo la Super Viareggio Cup. Quest’anno in Albania abbiamo organizzato la Eagle Cup, vinta dal Vllaznia. Proprio in questa città è nato il calcio albanese“.

Duka ha aggiunto: “Mi fa piacere che questo club giochi la Super Viareggio Cup contro la Primavera del Genoa in Italia. Non sarà solo una partita di calcio, ma anche un momento di amicizia e fratellanza. Abbiamo ottimi rapporti con l’Italia e vogliamo sviluppare il nostro calcio anche in livelli più alti. La Super Viareggio Cup sarà una festa, spero che i ragazzi giochino con passione e coraggio e che siano felici di partecipare a questo torneo. La Coppa ha tanta storia calcistica e noi vogliamo svilupparla insieme all’Italia“.

“Grazie alla Eagle Cup i ragazzi giocano a calcio e fanno nuove amicizie”

Armando Duka ha parlato del progetto della Eagle Cup: “Tirana è la capitale del calcio albanese. Abbiamo costruito una vera casa nel centro della città dove abbiamo organizzato un torneo in collaborazione con l’Italia. Qui i giovani giocatori giocano a calcio e creano legami. L’Eagle Cup offre un ambiente sicuro, professionale, dove i ragazzi provenienti da paesi diversi condividono esperienze“.

Il presidente della Federazione calcistica albanese ha concluso così: “La nostra forza è il clima di accoglienza per tutti coloro che partecipano al torneo. In generale organizziamo tanti tornei per far sì che siano momenti di festa“.