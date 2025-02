Il Presidente dell’AIA fa le pagelle di Sanremo durante Bologna-Torino

Le pagelle di Sanremo del Presidente dell’AIA Antonio Zappi

Neanche essere il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri potrà fermarti dal fare le pagelle di Sanremo.

Mentre era in corso l’anticipo per la 25esima giornata di Serie A tra Bologna e Torino, vinto dai rossoblù al 90° con l’autogol di Biraghi , Antonio Zappi, proprio il Presidente dell’AIA, ha fatto le sue pagelle per Sanremo.

Tramite un lungo post su Facebook, Zappi ha infatti analizzato i cantanti in gara nel festival della canzone italiana, esprimendo il suo giudizio e dando a ognuno un voto.

Le parole nel post di Zappi

“…Ho riflettuto molto prima di pubblicare questo post. C’era da decidere non già se Antonio, ma se ad Antonio, ora in qualità di Presidente dell’AIA, fosse possibile continuare ad essere Antonio per rinnovare questo ormai tradizionale divertente e simpatico appuntamento annuale: le pagelle di Sanremo.

Ebbene, qualcuno sarà felice e qualche altro si dovrà rassegnare: Antonio rimarrà Antonio anche se, a causa del vortice dove sono precipitato dal 14 dicembre scorso, non sono riuscito granché ad ascoltare: ma mi rifarò nel fine settimana…“

“E allora, a grandissima richiesta (e non sto scherzando…) anche quest’anno puntuale come le polemiche domenicali sugli arbitri, eccomi qui… meno cattivo, un po’ più diplomatico e sicuramente più generoso nei voti rispetto a quanto ordinariamente viene fatto con gli arbitri… Partirò con quelli che ho ascoltato e con quelli che, secondo me, sono i favoriti. Se vorrete sapere altro, chiedete e vi sarà ascoltato… Buon divertimento, perché Sanremo è sempre Sanremo…”

Le votazioni di Antonio Zappi sui concorrenti di Sanremo

“GIORGIA: Stile, classe, tecnica, voce… La canzone ? Qualcuno dice essere molto simile ad un brano di Lucio Dalla. Boh.

Se però è la favorita non è solo perché è Giorgia, è perché si presenta con una canzone perfetta, classica ed elegante per questo palco: perfetta quindi anche per il progetto WOMAN ON BOARD… Vincerà ? Credo di sì… VOTO 10

BRUNORI SAS: Non è la canzone che vincerà, ma per qualità si distingue e, dopo Sanremo, si trasformerà sicuramente in BRUNORI SRL. Chitarra elettrica in mano racconta meravigliosamente la paternità: molto bravo. VOTO 9″

“CRISTICCHI: Il racconto di un genitore che invecchia. Diverso e unico, commovente e intenso, strappa alla platea la standing ovation, l’applauso più convinto per un brano dove ognuno di noi riconosce un po’ della sua vita. Mancherebbe solo la canzone … ma lui recita un dramma malinconico, e va votato solo per questo. VOTO 9,5

OLLY : Sembra una ballata di Vasco. Una ballata interpretata con forza e che arriva dritta alla meta. Può arrivare fino in fondo e per me è la grande rivelazione di questo festival con la stessa sensazione di quando vedi un arbitro di grande talento esordire in categoria superiore. VOTO 9,5

ACHILLE LAURO: Arrangiamento che funziona. Dietro c’è Davide Rossi. Interpretazione sempre un po’ imprecisa, ma il Renato Zero del nuovo secolo (che rispetto a lui è un po’ ancora sottozero) è così. Stavolta però può lasciare il segno… VOTO 9

ELODIE, ROSE VILLAIN e CLARA: Sono stato impossibilitato ad ascoltarle e a darle un voto perché mia moglie improvvisamente quando appaiono spegne la televisione … Ne ignoro i motivi … VOTO: S.V. Buon divertimento… perché tutta l’Italia canta Sanremo…”

