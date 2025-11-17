Da Galliani a De Zerbi: il mondo del calcio alla presentazione del libro di Giorgio Perinetti

Il mondo del calcio ha presenziato all’evento organizzato da Mondadori per la presentazione del nuovo libro di Giorgio Perinetti e Michele Pennetti

Da Adriano Galliani all’allenatore dell’Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi, sono tanti i volti del calcio che hanno partecipato alla presentazione del nuovo libro di Giorgio Perinetti, scritto con Michele Pennetti.

Oggi, 17 novembre, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo ha presentato “Quello che non ho visto arrivare” presso la Mondadori di piazza Duomo, a Milano. Nel suo libro l’ex ds di Napoli, Siena e Bari tra le tante ha raccontato in maniera emozionante la figlia Emanuela, morta a 33 anni nel novembre del 2023.

In occasione dell’evento, Perinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il ds ha ricordato la sua Emanuela e ha sottolineato l’importanza del calcio, grazie al quale l’autore del libro ha conosciuto tanti amici che gli sono stati accanto nei momenti più difficili:

“Il messaggio finale è quello che ha lasciato mia figlia negli ultimi giorni, quando ha cercato di vivere e sopravvivere, e si è attaccata alla vita. Sono grato a tutto il calcio che mi ha mostrato sempre grande solidarietà, i miei 50 anni in questo mondo sono stati spesi in maniera corretta, sennò non avrei tanti amici vicini. Sono tutti vicino a me e tantissimi sono qui per salutare e ricordare Emanuela“.

