Questo sito contribuisce all'audience di

Da Galliani a De Zerbi: il mondo del calcio alla presentazione del libro di Giorgio Perinetti

Luca Bendoni 17 Novembre 2025
La presentazione del libro di Giorgio Perinetti e Michele Pennetti – credit GDM.com

Il mondo del calcio ha presenziato all’evento organizzato da Mondadori per la presentazione del nuovo libro di Giorgio Perinetti e Michele Pennetti

Da Adriano Galliani all’allenatore dell’Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi, sono tanti i volti del calcio che hanno partecipato alla presentazione del nuovo libro di Giorgio Perinetti, scritto con Michele Pennetti.

Giorgio Perinetti insieme a Roberto De Zerbi – credit GDM.com

Oggi, 17 novembre, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo ha presentato “Quello che non ho visto arrivare” presso la Mondadori di piazza Duomo, a Milano. Nel suo libro l’ex ds di Napoli, Siena e Bari tra le tante ha raccontato in maniera emozionante la figlia Emanuela, morta a 33 anni nel novembre del 2023.

In occasione dell’evento, Perinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il ds ha ricordato la sua Emanuela e ha sottolineato l’importanza del calcio, grazie al quale l’autore del libro ha conosciuto tanti amici che gli sono stati accanto nei momenti più difficili:

Il messaggio finale è quello che ha lasciato mia figlia negli ultimi giorni, quando ha cercato di vivere e sopravvivere, e si è attaccata alla vita. Sono grato a tutto il calcio che mi ha mostrato sempre grande solidarietà, i miei 50 anni in questo mondo sono stati spesi in maniera corretta, sennò non avrei tanti amici vicini. Sono tutti vicino a me e tantissimi sono qui per salutare e ricordare Emanuela“.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com