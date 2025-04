Il Southampton di Jurić retrocede in Championship con 7 giornate di anticipo

Il Southampton lascia la Premier League e retrocede in Championship con 7 giornate di anticipo

Con il 3-1 in casa del Tottenham, salgono a quota 25 le sconfitte del Southampton nel campionato di Premier League 2024/25.

Ma quella valida per la 31esima giornata è più pesante delle altre 24, in quanto ha sancito la retrocessione dei Saints in Championship con 7 giornate d’anticipo.

Dura solo un anno quindi la permanenza del Southampton in Premier League, che non è riuscito a stare al passo delle altre squadre inglesi.

I biancorossi hanno iniziato la stagione con Russell Martin in panchina, esonerato lo scorso 15 dicembre dopo una sconfitta al St. Mary’s per 0-5. Chi era l’avversario? Proprio il Tottenham di Ange Postecoglou.

I numeri del Southampton con Ivan Jurić

Al giovane allenatore scozzese è subentrato Ivan Jurić, che nella prima parte della stagione in corso ha guidato la Roma per 12 partite.

La svolta sperata non è però mai avvenuta, e con l’allenatore croato i Saints hanno vinto 2 partite, pareggiato una e perso le altre 13. Per una media punti pari a 0.44.