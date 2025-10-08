Dal record di Estêvão alla sigaretta di Porro: le curiosità della 7ª giornata di Premier League

La Premier League regala nuove storie da raccontare: ecco alcune curiosità che forse non sapevi sul settimo turno di campionato

Il settimo turno di Premier League ha regalato nuovi record e statistiche curiose. La prima arriva dalla sfida tra Leeds e Tottenham. Gli Spurs hanno vinto a Elland Road per 2-1. Il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa è stato segnato dall’ex Milan Okafor mentre in area di rigore, a pochi metri dalla porta di Vicario, erano presenti due palloni: uno ufficiale e uno gonfiabile lanciato dalle tribune. Nessun giocatore del Tottenham ha protestato e l’arbitro Thomas Bramall ha convalidato la rete. Nonostante la presenza in area in contemporanea dei due palloni, infatti, solo uno dei due era regolamentare mentre l’altro un semplice palloncino.

I tifosi del Leeds sono stati protagonisti di un secondo momento esilarante. I supporters degli Whites hanno lanciato una sigaretta elettronica verso il terzino del Tottenham Pedro Porro: lo spagnolo, quasi divertito, ha finto di fumare a bordocampo. Dopo la partita Porro ha commentato sui social l’episodio scrivendo: “Di nuovo in campo con i ragazzi. Oggi non avevo voglia di svapare, preferivo i tre punti“.

Bukayo Saka è sempre più nella storia dell’Arsenal. Nella vittoria per 2-0 contro il West Ham, lo “Starboy” di Londra è diventato il secondo giocatore più giovane a contribuire, tra reti (55) e assist (45), alla realizzazione di 100 gol dei Gunners. Al primo posto della speciale classifica c’è Cesc Fabregas. Lo spagnolo ha raggiunto quota 100 a 23 anni e 237 giorni.

Per l’Arsenal, il record di Saka non è stata l’unica notizia positiva della giornata. I Gunners, infatti, sono riusciti a battere all’Emirates Stadium la loro “bestia nera”: il West Ham. L’Arsenal ha perso solo 4 delle ultime 43 partite disputate in casa. Due delle 4 sconfitte sono arrivate proprio contro gli Hammers.

Chelsea-Liverpool, la partita dei record

Nella sfida tra Chelsea e Liverpool sono stati stabiliti 3 record. Il match, terminato 2-1 in favore dei Blues, ha condannato i Reds alla terza sconfitta consecutiva. Van Dijk e compagni non perdevano 3 partite di fila da marzo 2023 (ko contro Bournemouth, Real Madrid e Manchester City). Una striscia di risultati insolita per i campioni in carica.

Enzo Maresca ha eguagliato José Mourinho. L’ex Leicester e lo “Special One” sono gli unici allenatori nella storia del Chelsea ad aver vinto per due volte di fila contro il Liverpool in Premier League. A Stamford Bridge, l’MVP del match è stato senza dubbio Estêvão. Grazie alla rete siglata al minuto 95 contro il Liverpool, il classe 2007 è diventato il più giovane brasiliano a segnare un gol decisivo per il Chelsea. L’ultimo record, ma non per importanza, è stato stabilito tra il 46′ e il 74′ della sfida di Stamford Bridge, quando erano presenti in campo i 4 acquisti più onerosi della storia della Premier League: Caicedo ed Enzo Fernandez per il Chelsea, Isak e Wirtz per il Liverpool.

Guardiola e Haaland nella storia della Premier

Il Manchester City continua a scrivere pagine di storia della Premier League. Nella scorsa giornata di campionato i Citizens hanno vinto 1-0 contro il Brentford. Il gol decisivo è stato siglato da Erling Haaland. Con la rete al Gtech Community Stadium, la casa delle Bees, l’attaccante ha segnato in 22 dei 23 stadi di Premier League in cui il classe 2000 ha finora giocato.

I numeri del norvegese sono anche frutto del lavoro di Pep Guardiola. Con la vittoria contro il Brentford lo spagnolo ha stabilito un nuovo record. Guardiola, infatti, è diventato l’allenatore più veloce a raggiungere 250 vittorie in Premier League. All’ex Barcellona sono bastate 349 partite. Al secondo posto della speciale classifica c’è Alex Ferguson (404), al terzo Arsene Wenger (423). Tra i record di Stamford Bridge e la svapata di Pedro Porro si è conclusa così un’altra giornata di Premier League.