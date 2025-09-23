Da Maresca alla “maledizione” Anfield: le quattro curiosità del quinto turno di Premier League

La Premier League continua a regalare gol, emozioni e spettacolo. Ecco quattro curiosità sulla quinta giornata di campionato

Se cerchi spettacolo, gol e statistiche interessanti la Premier League è il campionato che fa per te. Nella quinta giornata il Chelsea ha perso 2-1 contro il Manchester United.

Per la formazione di Maresca la partita si è complicata dopo appena 5 minuti. Un intervento scomposto del portiere dei Blues Robert Sanchez sull’attaccante avversario Mbeumo è costato all’estremo difensore il cartellino rosso. L’inferiorità numerica ha obbligato Maresca a cambiare la squadra.

Al 4′ Estevao ha lasciato il posto al secondo portiere Jorgensen. Al 7′, l’allenatore del Chelsea ha deciso di cambiare ancora. Maresca ha inserito Adarabioyo al posto di Pedro Neto per assicurare maggiore solidità alla squadra. Il difensore non ha spostato gli equilibri a favore dei londinesi, che al 14′ hanno subito la rete dell’1-0 dello United con Bruno Fernandes.

Al 21′ Maresca ha sorpreso tutti. L’allenatore ha deciso di sostituire Cole Palmer. Maresca ha poi spiegato di aver richiamato in panchina la stella inglese perché il giocatore era reduce da alcuni problemi fisici. Con tre sostituzioni in appena 21 minuti, Enzo Maresca e il suo Chelsea hanno stabilito un nuovo record della Premier League.

La “pareggite” del Newcastle e il rapporto Moyes-Anfield

Il Newcastle è reduce da un inizio di stagione complicato. I Magpies hanno vinto solo una delle 5 partite di campionato fin qui disputate. Tonali e compagni hanno stabilito un nuovo record. Il Newcastle, infatti, è l’unica squadra nella storia della Premier ad aver pareggiato le prime tre partite di campionato in trasferta per 0-0.

Il Liverpool ha vinto il derby del Merseyside. I Reds si sono imposti sull’Everton per 2-1 con i gol di Ekitiké e Gravenberch. L’allenatore dei Toffees David Moyes esce così sconfitto da Anfield per la 21esima volta consecutiva. In casa del Liverpool, l’ex West Ham e Manchester United ha raccolto 15 sconfitte e 6 pareggi.

Da Arteta a Guardiola: gioie e dolori della Premier

Il Manchester City ha totalizzato 7 punti in 5 partite. I Citizens non iniziavano così male la propria stagione dall’annata 2006/2007, quando il club raccolse appena 4 punti nelle 5 giornate iniziali sotto la guida di Stuart Pearce. Nello scorso turno di campionato, il City ha pareggiato 1-1 contro l’Arsenal.

L’inizio di stagione dei Gunners è opposto a quello dei Citizens. Gyokeres e compagni hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (contro il Liverpool) e occupano il secondo posto in classifica, alle spalle dei Reds. L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha stabilito anche un nuovo record. Lo spagnolo, infatti, è il primo allenatore imbattuto per 5 partite consecutive contro una squadra allenata da Pep Guardiola.

