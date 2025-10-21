Dal record di Amorim alle caramelle di Ferguson: le curiosità dell’ottavo turno di Premier League

Il recap dell’ottavo turno di Premier: Amorim vittoria e record, Woltemade incanta, Postecoglou e il West Ham scrivono la storia in negativo

Gol, giocate spettacolari e nuovi record stabiliti: si è conclusa così un’altra giornata di Premier League. La sorpresa dell’ottavo turno di campionato è stata il Manchester United. I Red Devils hanno battuto 2-1 il Liverpool ad Anfield grazie ai gol di Mbeumo e Maguire (inutile per i Reds la rete di Gakpo). Per lo United si tratta di un successo storico, visto che Bruno Fernandes e compagni non battevano i Reds ad Anfield dal 2016.

Grazie al successo contro il Liverpool, Ruben Amorim è entrato nella storia del campionato inglese. Il portoghese è l’unico allenatore ad aver vinto ad Anfield e all’Etihad Stadium, la casa del Manchester City, nelle ultime 5 stagioni. La magia della sfida tra Reds e Red Devils è stata impreziosita dai personaggi di spicco sulle tribune. Tra questi c’erano Alex Ferguson e Kenny Dalglish. Nell’intervallo lo storico allenatore dello United e la leggenda del Liverpool sono stati inquadrati mentre chiacchieravano e mangiavano caramelle, dello zucchero che ha addolcito l’accesa rivalità tra i due club.

Liverpool, quarto ko consecutivo

La sconfitta contro il Manchester United ha confermato le difficoltà del Liverpool. Per la prima volta dopo oltre 10 anni i Reds hanno perso 4 partite consecutive: 3 sconfitte in Premier contro Crystal Palace, Chelsea e United, una in Champions League contro il Galatasaray. L’ultima volta che il Liverpool aveva perso 4 match consecutivamente era il novembre 2014 e sulla panchina dei Reds sedeva Brandon Rodgers.

I 39 giorni di Postecoglou al Nottingham Forest

Il weekend di Premier è stato segnato anche da un cambio in panchina. Al termine della sconfitta casalinga per 3-0 contro il Chelsea, il Nottingham Forest ha deciso di esonerare Ange Postecoglou. L’australiano ha stabilito un nuovo record. L’ex Tottenham, infatti, è l’allenatore che è rimasto per meno tempo alla guida di un club di Premier League, appena 39 giorni. Il Nottingham Forest ha comunicato l’esonero di Postecoglou sui propri canali social circa 30 minuti dopo il fischio finale della sfida contro il Chelsea. In mezz’ora i Tricky Trees hanno cambiato allenatore e hanno fatto invecchiare la frase dell’australiano nel pre partita: “Durante la scorsa stagione ho detto che vinco sempre un trofeo al mio secondo anno in un club. Serve un po’ di tempo“.

La magia di Woltemade, la crisi del West Ham

A Newcastle brilla la stella di Nick Woltemade. Nel match contro il Brighton – perso dai Magpies 2-1 – l’attaccante tedesco ha segnato la rete del momentaneo 1-1 con un colpo di tacco. Woltemade ha siglato così la quarta rete nelle prime 5 partite con il Newcastle, eguagliando 4 leggende del club come Callum Wilson, Loïc Rémy, Michael Owen e Les Ferdinand. Nonostante la sconfitta, al termine della partita Eddie Howe ha esaltato la rete dell’attaccante: “Non è il classico gol da centravanti, ma lui ha la capacità di fare queste cose“.

Il record negativo del West Ham

Il West Ham è in crisi. Dopo la sconfitta dello scorso 20 settembre contro il Crystal Palace gli Hammers hanno deciso di esonerare Graham Potter. Al suo posto il club londinese ha scelto Nuno Espirito Santo. L’arrivo del portoghese non ha cambiato il rendimento della squadra che, nello scorso turno di campionato, ha segnato un nuovo record negativo. Con il ko contro il Brentford per 2-0 al London Stadium, il West Ham ha raccolto per la prima volta 5 sconfitte in casa. Attualmente gli Hammers occupano il penultimo posto in campionato con 4 punti e ben 18 gol subiti in 8 partite.

Bomber Mateta e il talento di Tchaouna

Il Crystal Palace si aggrappa ancora una volta a bomber Mateta. L’attaccante delle Eagles è stato tra i protagonisti dell’ottava giornata di campionato con una tripletta. Il francese, fresco di esordio in Nazionale, ha pareggiato in 4 minuti la sfida contro il Bournemouth da 2-0 a 2-2. Al 97′ il numero 14 del Palace ha trasformato il rigore del 3-3 e pochi istanti dopo ha sbagliato il gol del potenziale 4-3, vincendo comunque il premio di MVP del match. I numeri del francese sono da top player: 5 gol in 8 giornate e terzo posto nella classifica marcatori della Premier.

Lo “Starboy” dei Clarets

Loum Tchaouna sta conquistando il Burnley. L’esterno ha contribuito con un gol alla vittoria dei Clarets per 2-0 contro il Leeds. Il francese, trasferitosi dalla Lazio in Inghilterra la scorsa estate, ha segnato un gran gol da fuori area dopo 10 minuti dall’ingresso in campo. A fine partita Tchaouna ha ricevuto anche i complimenti dall’allenatore Parker, che ha dichiarato di essere entusiasta dei progressi del classe 2003. Così, tra il disastro di Postecoglou e le caramelle di Ferguson, si conclude un’altra giornata di Premier League.

