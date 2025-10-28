Bournemouth da record, i due volti di Manchester: le curiosità della 9ª giornata di Premier League

Bournemouth e Sunderland incantano, prosegue il periodo complicato del Liverpool: le curiosità della 9ª giornata di Premier League

La 9ª giornata di Premier League ha regalato sorprese e tante curiosità. La prima arriva da Sunderland, dove i Black Cats, neopromossi, hanno occupato per una notte la seconda posizione in campionato.

Grazie al successo contro il Chelsea per 2-1 i Black Cats sono diventati la settima migliore neopromossa per punti guadagnati dopo 9 partite (17) nella storia della Premier e hanno eguagliato il record del Nottingham Forrest. Nella stagione 1994/95, infatti, i Tricky Trees furono la prima formazione neopromossa a occupare la seconda posizione in classifica.

Un Bournemouth da record

Il Bournemouth non aveva mai iniziato così bene una stagione. Grazie al successo per 2-0 contro il Nottingham Forrest le Cherries hanno raccolto 18 punti, il bottino più ricco di sempre dopo 9 giornate. Nonostante cessioni importanti in estate come quelle di Kerkez al Liverpool e Huijsen al Real Madrid, la squadra è rimasta competitiva grazie anche al lavoro del ds Tiago Pinto.

Tra i protagonisti della formazione di Iraola c’è senza dubbio Eli Kroupi. Il classe 2006 ha la migliore media gol per minuti della Premier League, 4 in 156′. La stella più brillante di questo avvio di stagione del Bournemouth è Antoine Semenyo. I numeri dell’esterno ghanese sono impressionanti: 9 partite, 6 gol e 3 assist. Shine bright like a diamond, Antoine.

Brighton un gol, due generazioni. Il periodo “no” di Liverpool e Wolves

Il Brighton ha perso 4-2 contro il Manchester United. I Seagulls hanno stabilito un nuovo record. Il classe 2007 Charalampos Kostoulas ha segnato un gol su assist di James Milner. La differenza d’età tra assistman e marcatore è la più ampia dal 2000 nei top 5 campionati europei: 21 anni e 146 giorni. Il precedente record apparteneva a Dante e Bouanani del Nizza, nati a distanza di 21 anni e 30 giorni l’uno dall’altro.

Il periodo “no” di Liverpool e Wolverhampton

Il Liverpool non sa più vincere. I Reds hanno perso 3-2 in casa del Brentford. Per la prima volta da febbraio 2021, Salah e compagni hanno collezionato 4 sconfitte consecutive in campionato, oltre ad aver già pareggiato il numero di ko subiti nella scorsa Premier League. Ai risultati curiosi dei Reds si aggiunge un fatto insolito accaduto tra il primo e il secondo tempo della scorsa sfida. L’arbitro Simon Hooper ha accusato un dolore al ginocchio ed è stato sostituito dal quarto uomo Tim Robinson. L’intervallo è durato più di 20 minuti per permettere il cambio.

Il Wolverhampton è in piena emergenza. Nelle prime 9 giornate di campionato la squadra allenata da Vítor Pereira ha raccolto 2 pareggi e ben 7 sconfitte. I Wolves, ultimi in classifica, hanno eguagliato il pessimo avvio della scorsa Premier quando ottennero il primo successo solo all’undicesima giornata contro il Southampton. Ai tifosi non resta che aspettare e sperare nei primi 3 punti già nel prossimo match contro il Fulham.

Le due facce di Manchester

A Manchester si respirano climi opposti. Lo United vince la terza partita consecutiva. Le reti di Matheus Cunha, Casemiro e la doppietta di Mbeumo regalano altri 3 punti ad Amorim nella sfida vinta 4-2 contro il Brighton. Grazie al successo casalingo, i Red Devils raggiungono la sesta posizione in classifica e si trovano a pari punti con il Manchester City.

La squadra di Guardiola perde 1-0 contro l’Aston Villa. A Birmingham, il Manchester City subisce la terza sconfitta nelle prime 9 gare di Premier, con Haaland e compagni che eguagliano il record negativo del club risalente alla stagione 2008/2009. L’attaccante norvegese non ricorderà con piacere il turno da poco concluso. L’ex Dortmund, infatti, ha segnato in scivolata la rete dell’1-1 al 90° sbattendo contro il palo. Oltre al danno la beffa: l’arbitro ha annullato il gol per fuorigioco interrompendo la striscia di 13 partite consecutive in gol di Haaland. Non una giornata memorabile per la sponda blue di Manchester. Tra i sogni della neopromossa Sunderland e gli incubi del Liverpool si conclude un’altra giornata di Premier League.