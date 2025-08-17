Premier League, Manchester United-Arsenal: le formazioni ufficiali

Manchester United e Arsenal iniziano ufficialmente la loro Premier League 2025/2026: le formazioni ufficiali della sfida

Risalire la classifica. Manchester United e Arsenal iniziano ufficialmente la loro Premier League 2025/2026 con questo obiettivo. Oggi, 17 agosto alle ore 17:30, i Red Devils ospitano i Gunners a Old Trafford.

Il big match inaugura la stagione delle due formazioni, che vogliono migliorare il rendimento della precedente annata. La scorsa Premier League è stata una disfatta per i padroni di casa. Lo United, infatti, ha concluso il campionato con 42 punti in 38 partite posizionandosi al quindicesimo posto.

Per la terza stagione consecutiva, l’Arsenal è arrivato secondo, due volte alle spalle del Manchester City e una a quelle del Liverpool. Quest’anno, i tifosi dei Gunners sperano di tornare a vincere la Premier League a distanza di 22 anni dall’ultimo successo.

Entrambe le squadre possono contare su un rinforzo di altissima qualità in attacco. Lo United ha acquistato Benjamin Sesko dal Lipsia, mentre l’Arsenal si è rinforzato con Viktor Gyokeres. Lo svedese farà il suo esordio in Premier League contro Ruben Amorim, l’ex allenatore dello Sporting Lisbona con cui l’attaccante ha raccolto numeri da bomber assoluto.

Manchester United-Arsenal, le formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayındır; Yoro, de Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha

; Mount. Allenatore: Amorim

ARSENAL (4-3-3): Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Gyokeres. Allenatore: Arteta.

Dove vedere la partita

La partita tra Manchester United e Arsenal in programma oggi, 17 agosto alle ore 17:30, sarà visibile in diretta su Sky Sport previa abbonamento. Il match sarà trasmesso live anche sull’app Sky Go e su Now TV.