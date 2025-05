Manchester United e Tottenham travolgono le avversarie: la Champions League 2025 può parlare solo inglese.

Il calcio è spesso imprevedibile, ma le semifinali d’andata dell’Europa League hanno tracciato una linea netta verso un epilogo dal sapore tutto britannico. Manchester United e Tottenham, infatti, hanno dominato le rispettive sfide, lasciando pochi dubbi sull’esito del doppio confronto.

I Red Devils hanno sbancato Bilbao con un secco 3-0 contro l’Athletic Club, mettendo in cassaforte la qualificazione. Gli Spurs, invece, si sono imposti per 3-1 sul difficile campo del Bodo/Glimt, ipotecando il passaggio del turno.

La finale tutta inglese è dunque più che una possibilità, un’eventualità concreta che sottolinea ancora una volta il dominio della Premier League in campo europeo. Le due squadre finaliste, tra l’altro, stanno vivendo una stagione complicata in patria, ma hanno trovato nell’Europa League il palcoscenico ideale per riscattarsi.

Al di là del prestigio del trofeo, però, c’è un altro dato che balza all’occhio: il possibile approdo di ben sei club inglesi alla prossima Champions League. Un numero mai raggiunto prima, che sarebbe la conseguenza diretta di una finale tutta “made in England” e che testimonierebbe una supremazia ormai strutturale.

Premier League dominante anche nei numeri UEFA: possibili 6 squadre in Champions

A certificare il dominio inglese c’è anche il ranking UEFA. La Premier è saldamente al comando nel quinquennio, il che le garantisce quattro posti fissi nella Champions.

Ma grazie al primo posto anche nel ranking stagionale 2024/2025, è già stato assegnato un quinto slot alle squadre inglesi per la prossima edizione. Il regolamento UEFA, inoltre, prevede un posto automatico nella Champions per la vincente dell’Europa League.

Se a trionfare sarà una tra Manchester United e Tottenham – scenario ormai probabile – la Premier League toccherebbe quota sei rappresentanti, inserendo una delle due nonostante il rendimento deludente in campionato.