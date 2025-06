Premier League 2025/26, si parte con Liverpool-Bournemouth ad Anfield

Il Liverpool inaugura la nuova stagione di Premier League il 15 agosto. Subito un big match alla prima giornata: Manchester United-Arsenal a Old Trafford

La Premier League 2025/26 prenderà ufficialmente il via venerdì 15 agosto con il match inaugurale tra Liverpool e Bournemouth, in programma ad Anfield. I Reds, guidati da Arne Slot e reduci dal trionfo della scorsa stagione, apriranno il nuovo campionato davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi la difesa del titolo.

Non sarà però un inizio in discesa per le principali inseguitrici. Il Manchester City, reduce da un’annata senza trofei, sarà subito atteso da una trasferta insidiosa sul campo del Wolverhampton, mentre il Tottenham inaugurerà la sua nuova era tecnica con Thomas Frank in panchina, affrontando il neopromosso Burnley al Tottenham Hotspur Stadium.

Tanti occhi saranno puntati anche sul Sunderland, tornato in Premier League dopo otto anni di assenza. I Black Cats esordiranno sabato 16 agosto allo Stadium of Light contro il West Ham, in un match che promette emozioni e una cornice di pubblico importante.

Il Leeds United, vincitore della Championship, chiuderà la prima giornata con il posticipo del lunedì sera: a Elland Road arriva l’Everton, che giocherà quindi il suo primo match casalingo nel nuovo Hill Dickinson Stadium solo a partire dalla seconda giornata.

Subito grandi sfide: United-Arsenal infiamma la domenica

Domenica 17 agosto il calendario propone subito un big match: a Old Trafford va in scena Manchester United-Arsenal, una delle sfide più affascinanti e cariche di storia del calcio inglese. Entrambe le squadre puntano a partire forte per rilanciare le proprie ambizioni di vertice dopo una stagione di alti e bassi.

In programma anche Chelsea-Crystal Palace, con i Blues che vogliono subito testare le proprie ambizioni in una sfida tutta londinese a Stamford Bridge. Le novità non finiscono qui: la Premier ha rivisto la struttura del calendario con l’intento di favorire il recupero fisico dei giocatori, in vista del Mondiale del 2026.

La stagione si concluderà il 24 maggio 2026, lasciando poi spazio alla preparazione delle nazionali per il torneo iridato. Un’annata che si preannuncia intensa, spettacolare e piena di storie da raccontare.

La prima giornata della Premier League 2025-26

Liverpool-Bournemouth – Venerdì 15 agosto, ore 20:00

Aston Villa-Newcastle – Sabato 16 agosto, ore 12:30

Brighton-Fulham – Sabato 16 agosto, ore 15:00

Nottingham Forest-Brentford – Sabato 16 agosto, ore 15:00

Sunderland-West Ham – Sabato 16 agosto, ore 15:00

Tottenham-Burnley – Sabato 16 agosto, ore 15:00

Wolverhampton-Manchester City – Sabato 16 agosto, ore 17:30

Chelsea-Crystal Palace – Domenica 17 agosto, ore 14:00

Manchester United-Arsenal – Domenica 17 agosto, ore 16:30

Leeds United-Everton – Domenica 18 agosto, ore 20:00