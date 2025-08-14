Via alla Premier League 2025-26: tutti a caccia del Liverpool. La guida completa al campionato più bello del mondo

Ferragosto. Grigliata, pizza, qualche birra forse…e la Premier League. Riparte il campionato più bello del mondo, e non poteva che farlo dalla splendida cornice di Anfield, che per l’occasione ricorderà Diogo Jota ancora una volta.

Tutti a caccia della squadra di Slot. Non potrebbe essere altrimenti, dopo aver dominato lo scorso campionato. Ma sarà una sfida anche per i Reds, che in estate hanno cambiato molto. Salutati Alexander-Arnold e Nuñez, sono arrivati Frimpong, Wirtz, ed Ekitikè. Alla lista dei volti nuovi si è aggiunto anche Giovanni Leoni. Riconfermarsi non sarà semplice, lo sanno bene dalle parti di Anfield: è da oltre 40 anni, dal 1984, che il Liverpool non riesce nell’impresa di vincere la Premier per due volte consecutive.

A poco più di 50 chilometri di distanza, invece, è tempo di una nuova era. Kevin De Bruyne ha lasciato il suo trono all’Etihad. L’erede designato è Tijjani Reijnders, che si è già presentato con il botto dalle parti di Manchester, come dimostrano le parole di Guardiola: “È veramente forte, arriverà a un livello top“. Ad accendere la qualità, invece, ci penserà Rayan Cherki: l’ex Lione ha scelto la numero 10 dei Citizens.

Erling Haaland ha un nuovo rivale. A Londra, sponda Gunners, Viktor Gyokeres sogna di rompere un digiuno lungo 27 anni. Tanto è passato dall’ultima Premier League vinta dall’Arsenal, e dopo tre secondi posti consecutivi il desiderio di tornare a vincere è più forte che mai. Un duello tutto scandinavo, che potrebbe segnare le sorti del campionato.

Come eravamo rimasti

Nell’ultima stagione, ci eravamo lasciati con le immagini di festa dei tifosi del Liverpool, dominatore incontrastato della scorsa Premier League. Tra la primavera e l’estate abbiamo però assistito all’exploit del Chelsea di Maresca, che prima ha vinto la Conference League e poi ha dominato la finale del Mondiale per Club contro il PSG. Chi vuole tornare a sollevare trofei è invece Pep Guardiola, reduce da una stagione deludente con il Manchester City, conclusa con la sconfitta contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Non c’è solo l’Arsenal, di cui abbiamo già parlato, ad avere ambizioni da grande nel nord di Londra. Il Tottenham sogna di dare continuità alla vittoria dell’Europa League, che ha messo fine a un digiuno da trofei lungo 17 anni. L’incubo del Manchester United, invece, non è ancora finito. La scorsa stagione, chiusa al quindicesimo posto in classifica e con la finale persa proprio contro gli Spurs, è rappresentazione perfetta delle nuvole nere che aleggiano da anni dalle parti di Old Trafford. Agli uomini di Amorim il compito di riuscire, finalmente, a scacciarle.

Le favorite e le outsider

La favorita sarà sicuramente il Liverpool. Non potrebbe essere altrimenti dopo aver dominato la scorsa stagione. Ma la concorrenza è agguerrita: il City vuole tornare a vincere, l’Arsenal sogna di rompere il tabù. Occhio anche al Chelsea, tornato a brillare grazie a Maresca, e che ora punta a dare continuità ai trionfi in Conference League e Mondiale per Club.

La Premier League è anche il campionato delle outsiders. Il Crystal Palace ha inaugurato la stagione vincendo il Community Shield proprio contro la squadra di Slot, mentre l’Aston Villa di Unai Emery vuole riprendersi quel posto in Champions League che la differenza reti le ha tolto. A gioire è stato invece il Newcastle, approfittando anche del crollo del Nottingham Forest, che aveva sognato anche l’Europa dei grandi. Insomma, nulla è scontato nel campionato più bello del mondo.

Il mercato

Il colpo dell’estate inglese è stato senza dubbio Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese ha lasciato lo Sporting Lisbona dopo aver segnato 97 gol e servito 28 assist in 102 partite. Numeri da paura, che hanno spinto i Gunners a sborsare oltre 60 milioni di euro, per quello che è diventato il quinto acquisto più costoso della storia del club. La concorrenza non è rimasta certo a guardare. Il Liverpool ha fatto ben due regali ad Arne Slot: parliamo ovviamente di Ekitikè e Wirtz, arrivati ad Anfield per oltre 200 milioni di euro complessivi. A questi si aggiungono anche Kerkez e Frimpong, che sognano di far innamorare i tifosi Reds proprio come fecero Alexander-Arnold e Robertson.

Dalla Bundesliga è arrivato anche il ragazzo scelto dal Manchester United per cancellare gli ultimi anni da incubo. A Benjamin Sesko il compito di scacciare le nuvole nere dal cielo di Old Trafford, in un attacco rinnovato dagli arrivi anche di Mbeumo e Cunha. A proposito di attaccanti, è impossibile non citare le due nuove punte del Chelsea: Joao Pedro e Delap vogliono far divertire Stamford Bridge, dopo aver fatto già esultare i tifosi dei Blues al Mondiale per Club.

I giocatori più attesi

Un derby scandinavo per il trono di miglior attaccante della Premier League. Erling Haaland da una parte, Viktor Gyokeres dall’altra. Nel mezzo, a sognare sono in tanti. Da Benjamin Sesko a Hugo Ekitike, per un campionato che promette spettacolo. A centrocampo c’è attesa di capire se Tijjani Reijnders riuscirà a ripetere le grandi prestazioni dell’ultima stagione con la maglia del Milan, sfidando Florian Wirtz, approdato dalle parti di Anfield per oltre 100 milioni di euro.

Con Gittens e Joao Pedro, il Chelsea sogna di continuare a volare. In difesa le nostre attenzioni non potranno che andare su Giovanni Leoni, promesso sposo del Liverpool. Insomma, se tanti definiscono la Premier League come il miglior campionato del mondo, più di un motivo c’è. Allacciate le cinture, sarà un viaggio spettacolare.