Premier League, i verdetti del campionato e la classifica finale

Termina la Premier League: tutti i verdetti e la classifica finale dell’edizione 2024/2025 del campionato inglese

Volge al termine la Premier League, uno dei campionati più affascinanti e seguiti al mondo.

Anche quest’anno lo spettacolo non è mancato, un turno dopo l’altro i calciatori più forti del pianeta hanno divertito il pubblico con giocate mozzafiato.

A ricevere il testimone del successo da parte del Manchester City di Pep Guardiola è stato il Liverpool, che ha dominato in lungo e in largo centrando l’obiettivo principale al primo anno di Arne Slot.

Oltre al 20esimo trionfo dei Reds, di seguito riepiloghiamo tutti i verdetti della Premier League 2024/2025.

I verdetti della Premier League

Grazie al ranking UEFA, l’Inghilterra ha ottenuto il diritto al quinto slot per l’accesso in Champions League. Inoltre, la vittoria dell’Europa League ha aperto un altro posto al Tottenham. L’anno prossimo, dunque, sei squadre inglesi giocheranno la principale competizione europea per club. Il Crystal Palace, invece, ha strappato una storica qualificazione in Europa League. In fondo alla classifica, Leicester, Ipsiwch e Southampton retrocedono in Championship. Con 28 gol Mohamed Salah vince il titolo di capocannoniere.

Campione : Liverpool

: Liverpool Champions League : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham

: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham Europa League : Aston Villa, Crystal Palace

: Aston Villa, Crystal Palace Conference League : Nottingham Forest

: Nottingham Forest Retrocesse: Leicester City, Ipswich Town, Southampton

Pallone della Premier League (Imago)

La classifica finale

Liverpool: 84 punti Arsenal: 74 punti Manchester City: 71 punti Chelsea: 69 punti Newcastle: 66 punti Aston Villa: 66 punti Nottingham Forest: 65 punti Brighton: 61punti Bournemouth: 56 punti Brentford: 56 punti Fulham: 54 punti Crystal Palace: 53 punti Everton: 48 punti West Ham: 43 punti Manchester United: 42punti Wolves: 42 punti Tottenham: 38 punti Leicester City: 25 punti Ispwich Town: 22 punti Southampton: 12 punti