LIVE | Le premiazioni FIFA The Best: tutti i vincitori. C’è anche Donnarumma

Giornata di premiazioni per la FIFA, che annuncia i vincitori dei premi The Best per la stagione 2024/2025

Manca sempre meno alla finale di Coppa Intercontinentale, che si giocherà in Qatar nella giornata di mercoledì 17 dicembre alle 18:00 tra il PSG di Luis Enrique e il Flamengo di Danilo.

In avvicinamento a questo match, che determinerà il club campione del mondo 2025, la FIFA assegna anche i premi The Best riferiti proprio alla stagione 2024/2025.

Numerosi i premi che verranno consegnati. Dal migliore giocatore/giocatrice al migliore allenatore/allenatrice, fino ai premi più speciali come il Puskás Award (miglior gol), il Fair Play Award, il Fan Award e le squadre dell’anno (World 11) sia maschile che femminile.

Di seguito, dunque, tutti i premi assegnati LIVE.

Le premiazioni LIVE dei FIFA The Best

13:00 – C’è anche un po’ di Italia premiata. Gianluigi Donnarumma vince il premio The Best FIFA Men’s Goalkeeper. Protagonista indiscusso della cavalcata del PSG per il Triplete e anche al Mondiale per Club (perso in finale contro il Chelsea), ‘Gigio’ è il primo azzurro a vincere questo premio dopo Buffon nel 2017.

11.45 – Hannah Hampton vince il premio THE Best FIFA Women’s Goalkeeper. Portiere titolare del Chelsea Women, ha anche trascinato le Leonesse d’Inghilterra alla vittoria dell’Europeo.

10:45 – Il dottor Andreas Harlass-Neuking vince il premio FIFA Fair Play Award per il suo intervento che ha salvato la vita a un tifoso del Magdeburgo durante un match di Zweite Bundesliga

10:00 – Il Zakho FC vince il premio FIFA Fan Award. Un riconoscimento per il gesto avvenuto a maggio 2025, quando i tifosi del club lanciarono dagli spalti migliaia di animali peluche che sono poi stati raccolti e donati a giovani che stanno lottando contro malattie.