Torino, è fatta per Matteo Prati: operazione in prestito oneroso

Il Torino chiude per Matteo Prati: il centrocampista arriva dal Cagliari in prestito oneroso

Il Torino ha chiuso per un nuovo innesto a centrocampo. I granata hanno concluso infatti la trattativa per Matteo Prati, profilo individuato come rinforzo ideale per completare la mediana in questa fase conclusiva di mercato.

L’uscita anticipata di Asllani, diretto verso il Besiktas, ha reso necessario un intervento immediato nel reparto, con il ds Petrachi che ha intensificato i contatti nelle ultime ore.

Il dialogo con il Cagliari per il centrocampista classe 2003 è successivamente entrato nella fase decisiva. I colloqui proseguiti nella giornata di giovedì 29 gennaio hanno prodotto passi avanti significativi, tanto che l’operazione si è chiusa in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici, poi Matteo Prati inizierà la sua nuova avventura in maglia granata.