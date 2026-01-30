Torino, iniziate le visite mediche di Prati | FOTO e VIDEO
Giornata di visite mediche anche per il Torino, che si prepara ad accogliere Matteo Prati in arrivo dal Cagliari: le immagini
Sono iniziate nella mattina di venerdì 30 gennaio le visite mediche di Matteo Prati con il Torino.
Il giocatore è in arrivo dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.
Visualizza questo post su Instagram
Prati andrà a sostituire Asllani, diretto verso il Besiktas.
Dopo l’iter, per il giocatore classe 2003 è attesa la firma prima dell’annuncio ufficiale.