Il Torino si avvicina a Matteo Prati: affare sempre più verso la chiusura

Il Torino si avvicina a Matteo Prati: chiusura sempre più vicina per l’arrivo in granata del centrocampista

Il Torino è pronto a chiudere un nuovo innesto a centrocampo. I granata stanno infatti accelerando per Matteo Prati, profilo individuato come rinforzo ideale per completare la mediana in questa fase conclusiva di mercato.

Dopo gli arrivi di Obrador e Tchoca, la dirigenza non ha intenzione di fermarsi. L’uscita anticipata di Asllani, diretto verso il Besiktas, ha reso necessario un intervento immediato nel reparto, con il ds Petrachi che ha intensificato i contatti nelle ultime ore.

Il dialogo con il Cagliari per il centrocampista classe 2003 è entrato nella fase decisiva. I colloqui proseguiti nella giornata di giovedì 29 gennaio hanno prodotto passi avanti significativi, tanto che l’operazione viene ormai considerata in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli prima della chiusura definitiva, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve: Prati è sempre più vicino a vestire la maglia del Torino.