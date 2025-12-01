Un pranzo come antipasto di mercato: a Piacenza il tradizionale ritrovo dei d.s.

Prosegue la tradizione del pranzo prenatalizio di direttori sportivi, allenatori e agenti

Si sa, il mondo del calciomercato è come una giungla. Eppure, è possibile anche stringere rapporti d’amicizia tra addetti ai lavori come direttori sportivi, agenti e allenatori.

Lo testimonia il pranzo che si è tenuto oggi, lunedì 1° dicembre, all’Enoteca del Corso a Piacenza. Appuntamento annuale di un rito diventato ormai tradizione per un gruppo abbastanza nutrito e fatto soprattutto di d.s.

E così è successo che a un unico tavolo si siano seduti Davide Vagnati (Torino), Giovanni Sartori (Bologna), Massimiliano Mirabelli (Padova), Carlo Osti (Palermo), Stefano Melissano (Spezia), Andrea Catellani (Modena), Domenico Fracchiolla (Reggiana), Giorgio Zamuner (Vicenza), Nereo Bonato (al Cagliari fino alla corsa stagione), Giancarlo Romairone (ex Triestina e Bari tra le altre) e Antonio Amodio (ex Crotone).

Insieme a loro anche allenatori, come Luca Gotti e Gianni De Biasi, e agenti, come Marco Petrin e Giorgio De Giorgis. Un modo per scambiarsi gli auguri prima di Natale e per darsi l’appuntamento a gennaio per l’apertura del mercato.

Appuntamento prenatalizio e premercato

Un bellissimo appuntamento divenuto ormai tradizione negli ultimi anni, un modo per vedersi oltre a incontri e telefonate di mercato. Quest’anno il “padrone di casa” è stato Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo ma piacentino, che ha invitato il gruppo a pranzare nella sua città.

Un incontro anche all’insegna dell’ironia, con scambio di lettere e regali goliardici. Così, Luca Gotti è stato celebrato dagli amici col “premio alla carriera come miglior allenatore del mondo in tutte le categorie”. Si approfitta così degli ultimi giorni per scherzare, perché tra non molto tanti di questi saranno di nuovo protagonisti sul mercato.