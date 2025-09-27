Con un comunicato ufficiale il West Ham ha annunciato che l’allenatore Graham Potter lascia il club

Il West Ham cambia in panchina. Con un comunicato ufficiale, infatti, gli Hammers hanno annunciato l’esonero di Graham Potter.

Come si legge nella nota ufficiale il club non è rimasto soddisfatto dai risultati dell’ultima metà della scorsa stagione e della prima parte di questa.

Scelta che arriva a poco più di 48 ore dalla prossima gara del club inglese in programma lunedì 29 settembre alle 21:00 contro l’Everton.

Il West Ham nelle prime 5 gare di Premier League hanno rimediato 4 sconfitta: contro Sunderland, Chelsea, Tottenham e Crystal Palace.

Il comunicato del West Ham

LA NOTA DEL CLUB: “Il West Ham United conferma che il capo allenatore Graham Potter ha lasciato il club. I risultati e le prestazioni nel corso della seconda metà della scorsa stagione e dell’inizio della stagione 2025/26 non hanno soddisfatto le aspettative, e il Consiglio di amministrazione ritiene che sia necessario un cambiamento per aiutare a migliorare la posizione della squadra nella Premier League il prima possibile“.

“Il Club conferma che anche l’assistente allenatore Bruno Saltor, gli allenatori della prima squadra Billy Reid e Narcis Pelach, l’allenatore del portiere capo Casper Ankergren e l’allenatore del portiere Linus Kandolin se ne sono andati con effetto immediato. Il Consiglio desidera ringraziare Graham e il suo staff tecnico per il loro duro lavoro durante il loro periodo con gli Hammers e augurare loro ogni successo per il futuro. Il processo che porterà a un sostituto è in corso. Il Club non farà ulteriori commenti in questo momento“: termina il comunicato