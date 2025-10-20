Dopo l’esperienza con il West Ham, Graham Potter torna in panchina: è il nuovo CT della Svezia

Dopo l’esonero di Jon Dahl Tomasson – arrivato a seguito della sconfitta subita contro il Kosovo nell’ultima sosta -, la Svezia si è messa alla ricerca di un Commissario tecnico in vista degli ultimi impegni per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Tra i candidati, a spuntarla è stato Graham Potter, allenatore inglese reduce dalla separazione con i West Ham dopo gli scarsi risultati di inizio stagione in Premier League. Proprio l’ex Chelsea e Brighton si era anche ‘candidato’ al ruolo ai microfoni di un giornale scandinavo sottolineando il proprio legame con la Svezia.

Ecco le sue parole. “In questo momento mi trovo nella mia casa in Svezia. Sono senza lavoro e ho appena lasciato la Premier League. Sono aperto a qualsiasi cosa, davvero, in cui sento di poter dare il mio contributo“.

E poi ancora. “Il lavoro di allenatore della nazionale svedese è fantastico. Provo dei sentimenti per la Svezia. Amo il paese e amo il calcio svedese. Ho molto per cui essere grato al calcio svedese. Quindi sì, sarebbe ovviamente un’opportunità fantastica per me“. Di seguito il comunicato ufficiale.

Svezia, è ufficiale: Graham Potter è il nuovo ct

Graham Potter, dunque, è il nuovo commissario tecnico della Svezia. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale. “Graham Potter sarà il nuovo allenatore della nazionale maschile. L’obiettivo è creare le condizioni ottimali per raggiungere la Coppa del Mondo nell’estate del 2026. Dopo aver conquistato un solo punto nelle prime quattro partite delle qualificazioni alla Coppa del Mondo di quest’autunno, martedì scorso il consiglio direttivo della Federazione calcistica svedese ha deciso di revocare l’incarico a Jon Dahl Tomasson”.

“La nazionale maschile sarà guidata da Graham Potter da lunedì 20 ottobre. L’accordo si estende all’attuale periodo di qualificazione con le partite contro Svizzera e Slovenia a novembre e un potenziale playoff a marzo, e sarà automaticamente esteso fino ai playoff della Coppa del Mondo della prossima estate se la Svezia si qualificherà”.

Potter: “Diamo il massimo per portare la Svezia ai Mondiali”

Graham Potter ha commentato la nuova esperienza da CT della Svezia: “Sono molto onorato di questo incarico, ma anche incredibilmente ispirato. La Svezia ha giocatori fantastici che danno il massimo nei migliori campionati del mondo durante le settimane. Il mio compito sarà quello di creare le condizioni affinché noi, come squadra, diamo il massimo per portare la Svezia ai Mondiali la prossima estate”.

Per l’allenatore inglese si tratta di un ritorno nel calcio svedese. La sua carriera da allenatore è iniziata infatti all’Östersunds, in una città di 50.000 abitanti, portando il club fino alla vittoria della Coppa nazionale. Ora l’obiettivo diventa la qualificazione al Mondiale, dove la Svezia è una delle possibili avversarie dell’Italia.