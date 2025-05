Tottenham, Postecoglou: “Non poteva finire in modo migliore, ho sempre creduto nel mio istinto”

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham (Imago)

Le parole dell’allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, dopo la finale di Europa League vinta contro il Manchester United

È il Tottenham a vincere la finale di Europa League e ad aggiudicarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Gli Spurs hanno trionfato al San Mamés di Bilbao per 1-0 grazie alla rete di Johnson.

Gli uomini di Postecoglou arrivavano alla gara dopo la sconfitta nella scorsa giornata di Premier League per 2-0 contro l’Aston Villa.

Gli Spurs, più in generale, nelle ultime 4 gare di campionato avevano rimediato 3 sconfitte e 1 pareggio.

Dopo la finale di Europa League vinta dal suo Tottenham Ange Postecoglou ha parlato della gara ai microfoni di SkySport.

Tottenham, l’intervista post partita di Postecoglou

Postecoglou ha cominciato l’intervista parlando della gara e del raggiungimento delle 100 gare sulla panchina degli Spurs: “Non poteva finire in modo migliore questa partita. Mi sembrano più di 100 – sono sincero – ma non potrei essere più fiero del mio staff e dei miei giocatori“.

L’allenatore del Tottenham ha poi concluso: “Ho sempre creduto nel mio istinto e sapevo di poter cambiare qualcosa. Non è importante quante volte cadi ma quante volte ti rialzi e alla fine abbiamo vinto noi ed abbiamo alzato la coppa“.

La conferenza stampa

In conferenza stampa l’allenatore australiano ha aggiunto: “Sarei deluso se ora non potessi continuare il mio percorso, sono un vincente, lo sono stato per tutta la carriera”.