Nottingham Forest, trovato l’accordo con Postecoglou

Il Nottingham Forest ha individuato il successore di Nuno Espirito Santo

Il Nottingham Forest, secondo quanto raccolto da Sky UK, ha trovato l’accordo con Ange Postecoglou.

L’allenatore, reduce dalla vittoria dell’Europa League con il Tottenham, sostituirà Nuno Espirito Santo che è stato esonerato nelle scorse ore.

Postecoglou firmerà un contratto fino al 2027 e l’annuncio potrebbe arrivare nella giornata di oggi, martedì 9 settembre.

Il 60enne è arrivato in Inghilterra dopo una lunga esperienza sulla panchina del Celtic Glasgow, squadra che ha guidato dal 2021 al 2023. Dal luglio del 2023 fino al giugno del 2025, infatti, Postecoglou ha deciso di sposare il progetto degli Spurs guidandoli per 101 partite.

Postecoglou e l’esperienza con gli “Spurs”

Postecoglou torna dunque in Premier League. L’allenatore, sulla panchina del Totthenam, ha raccolto 47 vittorie, 40 sconfitte e 17 pareggi.

Tra i successi menzionati, come sottolineato, c’è anche quello dell’Europa League conquistata lo scorso 21 maggio contro il Manchester United.