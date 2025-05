Tottenham, Postecoglou: “Non credo che il mio lavoro qui sia finito”

La conferenza stampa di Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, alla vigilia della finale di Europa League contro il Manchester United

Tottenham e Manchester United proveranno a salvare la propria stagione con la finale di Europa League, in programma mercoledì 21 maggio alle ore 21:00.

Domani sera, tutte le attenzioni saranno rivolte proprio verso questo “derby” inglese, che si disputerà al San Mamés, lo stadio dell’Athletic Bilbao.

Alla vigilia della finale, Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro i Red Devils.

L’allenatore australiano ex Celtic ha risposto a una domanda sul suo futuro: “Se domani potrebbe essere la mia penultima partita? Qualunque cosa accadrà dopodomani è irrilevante se si pensa all’opportunità presente, ovvero offrire qualcosa di speciale a questo club, ai suoi tifosi e a tutti coloro che hanno lavorato duramente per questo. Non credo che il mio lavoro qui sia finito“.

Tottenham-Man Utd, la conferenza stampa di Postecoglou

Sui suoi due anni da allenatore degli Spurs: “È complicato contestualizzare le sfide degli ultimi 2 anni. Dal mio punto di vista, sono arrivato al club con obiettivi abbastanza chiari. Ho fatto tutto il possibile per attenermi a quel processo, portando il club in una posizione in cui potesse competere per i trofei e, allo stesso tempo, ringiovanire la rosa e cambiare lo stile di gioco“.

Ha proseguito: “È stato un compito importante, con diverse sfide lungo il cammino. Con una gara così importante domani, c’è l’occasione per realizzare almeno l’obiettivo principale che mi era stato assegnato: portare trofei al club“.