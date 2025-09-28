Le ultime novità sul Mantova e il futuro di Possanzini

Il Mantova conferma la fiducia a Davide Possanzini. I biancorossi, al 17esimo posto dopo le prime 5 giornate del campionato di Serie B, hanno deciso di proseguire il loro cammino con l’allenatore e, da lunedì 29 settembre, resteranno in ritiro in Campania.

I biancorossi, che nelle prime quattro partite di campionato hanno raccolto quattro sconfitte e una vittoria, sono attesi dalle sfide contro la Juve Stabia e l’Avellino, rispettivamente in programma il 30 settembre e il 4 ottobre.

Di seguito il comunicato integrale diramato dal Mantova. “Mantova 1911, facendo seguito all’intervento post gara del Presidente Filippo Piccoli, nel confermare piena fiducia a Mister Davide Possanzini ed allo staff tecnico, sottolinea come in questo momento, ben consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando, l’obiettivo prioritario e’ quello di ricompattarsi, con le stesse armi che hanno contraddistinto operato e filosofia Societaria sin dall’inizio della Presidenza Piccoli”.

La nota prosegue: “Mantova 1911 rende noto altresì che da domani, lunedì 29 settembre, fino a sabato 4 ottobre, tutta la squadra resterà in ritiro in Campania per preparare le due partite contro Juve Stabia ed Avellino. Tutti i tesserati, a partire dalla giornata odierna, rimarranno in silenzio fino a nuova comunicazione”.