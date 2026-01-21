Stefan Posch lascia il Como: va al Mainz in prestito

Posch riparte dalla Bundesliga: il difensore si trasferisce in prestito secco al Mainz

Stefan Posch lascia temporaneamente il Como e riparte dalla Bundesliga. Il difensore austriaco si trasferisce al Mainz con la formula del prestito secco, dopo che il club aveva anticipato nei giorni scorsi il riscatto, trasformando l’obbligo in acquisto a titolo definitivo rispetto alla scadenza inizialmente prevista a fine stagione dal Bologna.

Nelle ultime ore il Torino ha provato con decisione a inserirsi nella corsa al centrale, spingendo fino all’ultimo per portarlo in granata.

I contatti con il club di Urbano Cairo non sono mancati, ma a fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che ha scelto di tornare in Germania accettando la proposta del Magonza.

Una scelta dettata anche dal contesto tecnico e dalla possibilità di misurarsi nuovamente con la Bundesliga, campionato già conosciuto da Posch. Il Como, dopo aver definito l’acquisto a titolo definitivo, ha quindi aperto alla soluzione del prestito secco.