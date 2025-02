Atalanta, blitz dell’Hoffenheim per Posch: cosa sta accadendo

Posh-Hoffenheim: la situazione

L’Atalanta rischia di essere superata dall’ Hoffenheim per Stefan Posch.

Il club tedesco ha effettuato un blitz per assicurarsi a titolo definitivo il difensore olandese del Bologna.

L’offerta dell’Hoffenheim è di 6+1 per il classe 1997 allenato da Vincenzo Italiano.

L’Atalanta sta forzando con il Bologna per far rispettare l’impegno. Tra rossoblù e nerazzurri, in più, era anche già avvenuto lo scambio dei documenti e il giocatore si troverebbe già a Bergamo.

L’Atalanta, come raccontato (leggi qui la notizia), l’avrebbe preso in prestito e stava aspettando per capire quando far eseguire le visite mediche.