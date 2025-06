Tifoso caduto dagli spalti durante Portogallo-Spagna: cosa è successo

Incidente per un tifoso durante i tempi supplementari di Portogallo-Spagna

Episodio sfortunato per un tifoso durante i tempi supplementari della finale di Nations League tra Portogallo e Spagna.

Il protagonista è caduto dalla balaustra degli spalti di uno degli anelli superiori dell’Allianz Arena durante il primo tempo supplementare.

Dopo l’impatto è stato necessario l’intervento dei sanitari, mentre le squadre non sono state informate di quanto successo, col gioco che è proseguito regolarmente.

In seguito il tifoso sarebbe stato trasportato via in barella, presumibilmente per raggiungere l’ospedale.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO