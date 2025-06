Il Portogallo vince la Nations League, Spagna battuta ai rigori

Il Portogallo vince la quarta edizione della Nations League

Il Portogallo vince la sua seconda Nations League. Decisivi i calci di rigore nella finale contro la Spagna.

Partita equilibratissima, terminata 2-2 nei 90 minuti regolamentari, col risultato che è rimasto invariato anche nell’extra time.

Alla fine, è stato il rigore decisivo di Ruben Neves a valere la vittoria. Per la spagna fatale l’errore di Alvaro Morata, entrato in campo solo pochi minuti prima.

La partita

Durante i 90 minuti regolamentari è stato per due volte un botta e risposta tra le due squadre, con la Spagna due volte in vantaggio e rimontata in entrambi i casi. Nel primo tempo è stato Nuno Mendes a rispondere dopo 5 minuti al gol di Zubimendi al 21′. Nel secondo tempo, invece, all’immediata rete di Oyarzabal ha risposto un eterno Cristiano Ronaldo, che fa un altro passo verso il traguardo dei mille gol in carriera.

Il numero 7 portoghese però non ha potuto andare a calciare il rigore, essendo uscito per infortunio alla fine dei tempi regolamentari. Poco male, perché ci hanno pensato i suoi compagni a regalargli l’ennesimo successo della carriera.