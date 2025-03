La lista dei convocati di Roberto Martinez per il suo Portogallo in vista dei quarti di finale di Nations League

Non ci sarà solo l’Italia in campo contro la Germania in questa Nations League. Sono ben otte le squadre impegnate nei quarti di finale della competizione.

Tra queste figura anche il Portogallo allenato da Roberto Martinez, che dovrà vedersela nel doppio confronto contro la Danimarca. L’andata sarà giovedì 20 marzo in Danimarca, mentre il ritorno domenica 23 in Portogallo.

Chi vincerà se la vedrà proprio contro la vincente di Italia-Germania. Intanto, l’allenatore ex Belgio ha chiamato con sé ancora una volta Cristiano Ronaldo, pronto a collezionare la sua 217esima presenza con la maglia della sua Nazionale.

Di seguito la lista diramata sui canali ufficiali del Portogallo con tutti i convocati per i prossimi impegni di Nations League.

La lista dei convocati del Portogallo per i quarti di finale di Nations League

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP) e José Sá (Wolverhampton Wanderers);

Difensori: Diogo Dalot ( Manchester United), Renato Veiga (Juventus), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (SS Lazio), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica).

I centrocampisti e gli attaccanti

Centrocampisti: João Palhinha (Bayern Munique), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), João Félix (Milan AC), Bernardo Silva (Manchester City);

Attaccanti: Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Geovany Quenda (Sporting CP), Rafael Leão (Milan AC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).