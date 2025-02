Le scelte ufficiali dei due allenatori per il match di UEFA Europa League.

Torna in campo la Roma per i playoff di UEFA Europa League 2024/25. La squadra di Claudio Ranieri ha chiuso la prima fase della competizione al quindicesimo posto, non riuscendo ad ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

I giallorossi affrontano quindi gli spareggi per decretare quali saranno le altre 8 a completare il tabellone. Nei playoff l’avversario è il Porto, che ha chiuso al diciottesimo posto la prima fase, totalizzando 11 punti contro i 12 della Roma.

Tornano quindi ad affrontarsi le due squadre dopo il doppio confronto del 2019 agli ottavi di finale di UEFA Champions League, al termine del quale i giallorossi furono sconfitti dopo i tempi supplementari.

Di seguito le scelte ufficiali di formazione.

Porto-Roma, le formazioni ufficiali

Porto (3-4-3): Costa; Djalo, Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Moura; Borges, Omorodion, Mora

Allenatore: Martin Anselmi

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

Allenatore: Claudio Ranieri

Porto-Roma, dove vederla in tv

La sfida tra Porto e Roma, valida per i playoff di andata della UEFA Europa League, è in programma all’ Estadio Do Dragao alle ore 21 di giovedì 13 febbraio 2025.

La sfida sarà visibile su Sky Sport, in particolare sul canale 252. Il match sarà anche visibile in diretta streaming su NOW TV e Sky Go.

