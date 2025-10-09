Porto Rico-Argentina posticipata, meno riposo per Lautaro in vista di Roma-Inter

Posticipata l’amichevole tra Porto Rico e Argentina: Lautaro Martínez avrà un giorno in meno di riposto in vista di Roma-Inter

Per quanto riguarda la sosta nazionali di ottobre, nel calendario dell’Argentina ci sono due gare amichevoli: la prima contro il Venezuela -sabato 11 alle 02:00 italiane -, la seconda contro il Porto Rico.

Inizialmente, quest’ultima partita si sarebbe dovuta disputare lunedì 13 ottobre, ma ha subito una variazione d’orario. L’attuale calcio d’inizio è infatti previsto alle ore 01:00 di martedì 14.

Anche la sede ha subito un cambiamento: da Chicago (Illinois) a Fort Lauderdale, in Florida.

Questo cambio di programma è avvenuto a causa di problemi di ordine pubblico legati all’immigrazione, che stanno prendendo piede a Chicago, la più grande città dell’Illinois.

Meno recupero per i calciatori

Posticipare una partita significa concedere meno risposo ai calciatori delle due squadre, in questo caso la nazionale portoricana e la Selección argentina.

Ecco dunque che giocatori come Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Enzo Fernández e Mac Allister avranno a disposizione meno tempo per preparare le partite con i propri club. Ma non solo loro, perché anche Lautaro Martínez avrà un giorno in meno del previsto per recuperare in vista di Roma-Inter. La partita contro i giallorossi è prevista per sabato 18 ottobre alle 20:45.