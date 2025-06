Porto, rimangono solo passaggi formali per l’arrivo di Farioli

Cosa manca per la firma di Farioli col Porto

Come già noto, Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore del Porto. L’allenatore italiano è stato voluto fortemente dal presidente Villas Boas, che ha scelto lui come figura a cui affidare la squadra dopo una stagione complicata.

Per l’ufficialità, però, si attendono i passaggi formali da parte del club, che deve prima risolvere il contratto dell’ormai ex allenatore Anselmi.

Risoluzione che, per ragioni di bilancio slitterà al mese di luglio. Si attendono nuovi sviluppi verso il prossimo fine settimana.

Per il 36enne ex Ajax, la nuova avventura in Portogallo sarà un ulteriore passo avanti in carriera.